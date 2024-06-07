ÖSYM tarafından üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınav ( Yks ) sınav maratonu, yarın yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) ile başlayacak. YKS'ye toplam 3 milyon 120 bin 878, birinci oturumu Tyt'ye ise 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. Peki, TYT saat kaçta başlıyor? TYT saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

TYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak.

TYT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayıp 13.00'te biterken 2. oturum olan AYT ise yine 10.15'te başlayıp 13.15'te bitecek.

2024 YKS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

TYT (8 Haziran Cumartesi)

Başlama saati: 10.15

Sınav süresi: 165 dakika

Bitiş saati: 13.00

Salona son giriş saati: 10.00

AYT (9 Haziran Pazar)

Başlama saati: 10.15

Sınav süresi: 180 dakika

Bitiş saati: 13.15

Salona son giriş saati: 10.00

YDT (9 Haziran Pazar)

Başlama saati: 15.45

Sınav süresi: 120 dakika

Bitiş saati: 17.45

Salona son giriş saati: 15.30