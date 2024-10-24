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Twitter ne zaman açılacak, ne zaman düzelir? 24 Ekim Twitter düzeldi mi?

Twitter ne zaman açılacak, ne zaman düzelir? 24 Ekim Twitter düzeldi mi?
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Twitter kullanıcıları, 23 ve 24 Ekim tarihinde yaşanan erişim sorunları nedeniyle 'Twitter ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?' sorularına yanıt arıyor. Erişim sorununun çözülüp çözülmediği merak konusu. Diğer sosyal medya platformlarına erişimler düzeldi. Ancak Twitter'a erişim problemi halen devam ediyor. Kullanıcılar Twitter ne zaman açılacak, neden düzelmedi sorusuna yanıt arıyor.

Twitter ne zaman açılacak? Erişim sorununun çözülüp çözülmediği merak konusu. Diğer sosyal medya platformlarına erişimler düzeldi. Ancak Twitter'a erişim problemi halen devam ediyor. Kullanıcılar Twitter ne zaman açılacak, neden düzelmedi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Twitter ne zaman düzelir?

TWİTTER NE ZAMAN AÇILACAK?

23 Ekim Çarşamba günü, milyonlarca kullanıcı Instagram ve eski adı Twitter olan X'e erişim problemi yaşadı. Saat 17:00'den sonra bu platformlara erişimle ilgili kesinti raporları artmaya başladı. Kullanıcılar, uygulamalara girememe veya yavaş yükleme gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirtti. Sosyal medyada gündem olan bu erişim sorunu, kullanıcıların "Twitter ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramasına neden oldu.

23 Ekim'de başlayan erişim sorunları, Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Instagram ve X'e (eski Twitter) giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, uygulamaların yavaşladığını ya da hiç açılmadığını belirtti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve platformların resmi hesaplarından henüz bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar Twitter ve Instagram'ın ne zaman normale döneceğini merak ediyor.

Bazı kullanıcılar, günün ilerleyen saatlerinde sorunun azaldığını ve platformların yeniden çalışmaya başladığını söylese de, pek çok kullanıcı hâlâ tam erişim sağlayamıyor. Özellikle akşam saatlerinde yaşanan bu sorunlar, sosyal medyanın en aktif olduğu zaman dilimlerinde kullanıcıların platformlara girişini büyük ölçüde etkiledi.

TWİTTER DÜZELDİ Mİ?

Gün içerisinde erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, X (Twitter) ve Instagram'ın ne zaman düzeleceği konusunda birçok spekülasyon yaptı. Saat 17:00'den sonra kesinti raporları artarken, bazı kullanıcılar uygulamalara tekrar giriş yapabildiklerini ifade etti.

Twitter ne zaman açılacak, ne zaman düzelir? 24 Ekim Twitter düzeldi mi?

Ancak bu sorunlar bölgesel olarak farklılık gösterebilir; bazı bölgelerde erişim sağlanırken, diğer bölgelerde sorunların devam ettiği bildiriliyor. Kullanıcılar, sorunun tamamen çözülüp çözülmediği konusunda emin olamıyor.

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELİR?

Kullanıcılar, yaşanan bu erişim sorunlarının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önceki benzer durumlarda olduğu gibi, erişim sorunlarının birkaç saat içinde düzelmesi muhtemel. Ancak sorun devam ederse, kullanıcılar platformların resmi hesaplarını takip ederek durumu kontrol edebilirler.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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