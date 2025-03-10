10 Mart 2025 tarihinde, X (eski adıyla Twitter ) üzerinde küresel çapta erişim sorunları yaşanmaktadır. Kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaşıyor. Bu durum, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiliyor. Platforma erişim sağlayamayan kullanıcılar, akışın yenilenmediğini ve paylaşımların görüntülenemediğini belirtiyor. Peki, X erişim engeli mi aldı? Twitter'a neden bağlanılamıyor? İşte, Twitter platformunda yaşanan bağlantı sorunlarıyla ilgili tüm detaylar ve son gelişmeler...

TWİTTER NE ZAMAN AÇILACAK?

Şu an itibarıyla, X'in resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Dolayısıyla, platformun ne zaman tamamen erişilebilir olacağı bilinmiyor.

Twitter ne zaman açılacak

Peki, X neden açılmıyor? X'e neden erişim sağlanamıyor? X kapandı mı? veya X erişim engeli mi aldı? gibi soruların yanıtları kullanıcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kullanıcılar, güncel bilgileri takip etmek için X'in resmi destek hesaplarını ve güvenilir haber kaynaklarını izlemeye devam edebilirler.