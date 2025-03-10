Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?

Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti
Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Twitter ne zaman açılacak?

Twitter ne zaman açılacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

X platformunda yaşanan erişim sorunları, kullanıcılar arasında endişe yarattı. Birçok kişi, "X çöktü mü?" sorusunu gündeme getirirken, platformdaki bağlantı problemlerinin nedeni ve çözümü hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, X'e neden giriş yapılamıyor? Twitter kapandı mı? gibi soruların yanıtları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki, Twitter neden açılmıyor? X'e neden erişim sağlanamıyor? İşte, detaylar...

10 Mart 2025 tarihinde, X (eski adıyla Twitter ) üzerinde küresel çapta erişim sorunları yaşanmaktadır. Kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaşıyor. Bu durum, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiliyor. Platforma erişim sağlayamayan kullanıcılar, akışın yenilenmediğini ve paylaşımların görüntülenemediğini belirtiyor. Peki, X erişim engeli mi aldı? Twitter'a neden bağlanılamıyor? İşte, Twitter platformunda yaşanan bağlantı sorunlarıyla ilgili tüm detaylar ve son gelişmeler...

TWİTTER NE ZAMAN AÇILACAK?

Şu an itibarıyla, X'in resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Dolayısıyla, platformun ne zaman tamamen erişilebilir olacağı bilinmiyor.

Twitter ne zaman açılacak?Twitter ne zaman açılacak

Peki, X neden açılmıyor? X'e neden erişim sağlanamıyor? X kapandı mı? veya X erişim engeli mi aldı? gibi soruların yanıtları kullanıcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kullanıcılar, güncel bilgileri takip etmek için X'in resmi destek hesaplarını ve güvenilir haber kaynaklarını izlemeye devam edebilirler.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen isim için karar!
img

Türkiye'de tam 5 sezon forma giymişti! Ülkesinde hırsız oldu
img

Bir zamanlar vazgeçemediği yıldız futbolcuyu silip attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz

Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı
Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık müdahale etti

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay
BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

Türkiye'nin 4 büyük zincir marketine inceleme başlatıldı
İstanbul'da ele geçirildi! Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.