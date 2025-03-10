Twitter'a yasak mı geldi? Twitter'a erişim yasağı mı geldi?

10 Mart 2025 tarihinde, Twitter (yeni adıyla X) platformunda küresel çapta erişim sorunları yaşanmaktadır. Kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaşıyor. Bu erişim problemleri, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiliyor. Platforma erişim sağlayamayan kullanıcılar, akışın yenilenmediğini ve paylaşımların görüntülenemediğini belirtiyor. Durum böyle olunca birçok kişi, "Twitter'a yasak mı geldi?", "Twitter'a erişim yasağı mı var?" sorularını gündeme getirdi.Peki, Twitter neden açılmıyor? X'e neden erişim sağlanamıyor? İşte, detaylar ve son gelişmeler...

TWİTTER'A ERİŞİM YASAĞI MI GELDİ?

Şu an itibarıyla, Twitter'a erişim yasağı veya resmi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Eğer Twitter'a erişim sorunu yaşıyorsanız, bu durum genel bir teknik aksaklıktan veya internet servis sağlayıcınızla ilgili bir problemden kaynaklanıyor olabilir.

Twitter'a yasak mı geldi

Bu durumda önerilen bazı adımlar:

İnternet bağlantınızı kontrol edin: Modeminizi yeniden başlatarak veya farklı bir cihazla internete bağlanarak sorunun devam edip etmediğini kontrol edebilirsiniz. Twitter'ın resmi durum sayfasını ziyaret edin: Platformda genel bir sorun olup olmadığını öğrenmek için Twitter'ın durum sayfasını kontrol edebilirsiniz. VPN veya farklı bir DNS kullanın: Bölgesel erişim sorunlarını aşmak için VPN hizmetlerinden faydalanabilir veya DNS ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Eğer sorun devam ederse, internet servis sağlayıcınızla iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.