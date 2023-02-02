TV8'in sevilen dizisi Tuzak bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Tuzak yok mu, neden yok? 2 Şubat 2023 Bu akşam Tuzak dizisi yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? Dizinin saati ve günü mü değişti? merak etti. Peki, Tuzak dizisi bugün olmayacak mı? Tuzak yeni bölüm geç mi başlıyor? Tuzak yeni bölümü neden yok? İşte detaylar...

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Bu akşam Tuzak dizisi yok mu, niye başlamadı? Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Tuzak yok mu, neden yok? 2 Şubat 2023 Bu akşam Tuzak dizisi yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? Dizinin saati ve günü mü değişti?

TUZAK DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Tuzak dizisi her hafta Perşembe günü TV8'de ekranlara geliyor. Dizi bazen 20:00 'da başlıyor bazen ise biraz geç başlıyor.

BU AKŞAM TUZAK VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bu akşam Tuzak dizisinin yeni bölümü var fakat dizi tam saatinde yani 20:00 'da başlamadığı için izleyiciler tarafından yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmişti. TV8 yayın akışına göre Tuzak dizisi 2 Şubat 2023 Perşembe günü yani bugün saat 22:15'de başlayacak.

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 -Survivor 2023 / Yeni Bölüm

22:15 - Tuzak / Yeni Bölüm

TUZAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir.

TUZAK OYUNCU KADROSU

Tuzak dizisinde Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz, Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin yer almaktadır.