Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom internet sorun mu var?

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi internet hizmetinde bazı teknik problemler yaşandı. Downdetector raporlarına göre Türk Telekom internet hizmetinde dün akşamdan itibaren bazı erişim sorunları yaşanmıştı. Türk Telekom internet sorun mu var? Türk Telekom çöktü mü?

TÜRK TELEKOM İNTERNET SORUN MU VAR?

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi internet hizmetinde bazı teknik problemler yaşandı. Downdetector raporlarına göre Türk Telekom internet hizmetinde dün akşamdan itibaren bazı erişim sorunları yaşanmıştı.

Kullanıcılar sosyal medya hesaplarında internet sorununun ne zaman çözüleceğine dair paylaşımlarda bulunuyor.

İşte hata raporu:

Downdedector