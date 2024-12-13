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Türk edebiyatının ilk fabl örneklerinden olan Şeyhî'nin "Harnâme" adlı eseri hangisinin hangisine özenmesini konu alır?

Türk edebiyatının ilk fabl örneklerinden olan Şeyhî'nin
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türk edebiyatının ilk fabl örneklerinden olan Şeyhî'nin "Harnâme" adlı eseri hangisinin hangisine özenmesini konu alır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türk edebiyatının ilk fabl örneklerinden olan Şeyhî'nin "Harnâme" adlı eseri hangisinin hangisine özenmesini konu alır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türk edebiyatının ilk fabl örneklerinden olan Şeyhî'nin "Harnâme" adlı eseri hangisinin hangisine özenmesini konu alır?

TÜRK EDEBİYATININ İLK FABL ÖRNEKLERİNDEN OLAN ŞEYHÎ'NİN "HARNÂME" ADLI ESERİ HANGİSİNİN HANGİSİNE ÖZENMESİNİ KONU ALIR?

A: Kaplumbağanın tavşana

B: Tavşanın eşeğe

C: Eşeğin öküze

D: Öküzün file

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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