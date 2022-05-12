Tuncay Akkoyun kimdir? Yeni Karaman Valisi Tuncay Akkoyun kimdir?
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Peki, Tuncay Akkoyun kimdir? Yeni Karaman Valisi Tuncay Akkoyun kimdir?
KARAMAN (Haberler.com) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı. Tuncay Akkoyun kimdir? Yeni Karaman Valisi Tuncay Akkoyun kimdir?
YENİ KARAMAN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN KİMDİR?
Tuncay Akkoyun 07.08.1976 tarihinde Elazığ'da doğdu.
İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamladı.
1995 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü'nde başladığı üniversite öğrenimini 1999 yılında tamamladı.
Aynı yıl İçişleri Bakanlığı'nca açılan kaymakamlık sınavını kazanarak, 2000 yılı Mayıs ayında Elazığ Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.
Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı ve Malatya-Kale Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu