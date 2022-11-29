Ekranların sevilen isimleri Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in özel hayatları merak ediliyor. Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde yer alan ikilinin aşk yaşamaya başladığı iddialarının ardından ikilinin sevenleri Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek sevgili mi? Tuba Büyüküstün sevgilisi kim? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek sevgili mi? sorusu gündemde yer alıyor. Yer aldıkları projelerdeki başarılarıyla adlarından söz ettiren Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek, yıllar önce yayınlanan Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrolü paylaştı. Uzun yıllarca projeler için bir araya gelen ikilinin aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek sevgili mi? Tuba Büyüküstün sevgilisi kim? İşte merak edilenler...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE ENGİN AKYÜREK SEVGİLİ Mİ?

Yıllar önce yayınlanan Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrolü paylaşan Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün aşk yaşadığı iddia edildi. Akyürek'in Büyüküstün'e ait bandanayı bileğine bağlaması dikkat çekerken ikili, Paris'te görüntülendi. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının haberine göre, birlikte vakit geçirmek için Paris'e giden ikili, baş başa yürürken görüntülendi. Arkadaşları varken baş başa yürüyen ikilinin aşk yaşadığı iddia edilirken Akyürek'in bir hamlesi de dikkatlerden kaçmadı. Yakışıklı oyuncu, Tuba Büyüküstün'ün sık sık taktığı bandanasını bileğine bağlayarak aşk iddiasını güçlendirdi.