Trump'tan kafa karıştıran İran açıklaması! Her cümlesi ayrı olay

ABD Başkanı Trump, İran ile müzakerelerin iyi gittiğini ancak sürecin belirsiz olduğunu söyledi. Trump “Müzakere ediyoruz ve sonra onları havaya uçurmamız gerekiyor” sözleri dikkat çekerken, İran’da rejimin değiştiğini ve görüştükleri isimlerin farklı olduğunu öne sürdü. Trump'ın sözleri gerilimin süreceğine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sürecin iyi ilerlediğini ifade eden Trump, buna rağmen belirsizliğin sürdüğünü vurguladı.

“MÜZAKERELER İYİ GİDİYOR”

Trump, İran ile yürütülen temaslara ilişkin “İran ile müzakerede son derece iyi gittiğimizi söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı. Ancak sürecin öngörülemez olduğuna dikkat çekti.

“NE OLACAĞINI ASLA BİLEMEZSİNİZ”

ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin belirsizliğine işaret ederek “Ancak İran ile ne olacağını asla bilemezsiniz.” dedi. Bu açıklama, diplomasi sürecine rağmen gerilimin sürdüğüne işaret etti.

DİKKAT ÇEKEN “HAVAYA UÇURMA” İFADESİ

Trump’ın “Çünkü onlarla müzakere ediyoruz ve sonra onları havaya uçurmamız gerekiyor.” sözleri ise en çok dikkat çeken ifadelerden biri oldu. Bu açıklama, askeri seçeneğin masada kalmaya devam ettiğini gösterdi.

“İRAN’DA REJİM DEĞİŞTİ” İDDİASI

Trump ayrıca İran’daki yönetim yapısına ilişkin de dikkat çeken bir iddiada bulundu. “İran’da zaten böyle rejimi değiştirdik. Eski yönetimden kimse kalmadı. Şimdi müzakere ettiğimiz kişiler önceki yönetimden tamamen farklı isimler.” dedi.

GERİLİM VE DİPLOMASİ BİR ARADA

Trump’ın açıklamaları, ABD’nin İran politikasında hem diplomasi hem de askeri baskının birlikte yürütüldüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, bu söylemlerin bölgedeki gerilimi daha da artırabileceğine dikkat çekiyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

