Trump'ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili soru yönelten CNN muhabiri Kaitlan Collins'e basın toplantısında sert tepki göstererek, "Sen en kötü muhabirsin. CNN senin gibi insanlar yüzünden izlenmiyor. Seni 10 yıldır tanıyorum, hiç gülerken gördüğümü sanmıyorum. Neden gülmüyorsun biliyor musun? Çünkü doğruyu söylemiyorsun. Siz çok dürüst olmayan bir kurumsunuz ve bundan utanmalısınız" ifadelerini kullandı.
- ABD Başkanı Donald Trump, CNN muhabiri Kaitlan Collins'e 'Sen en kötü muhabirsin' dedi ve CNN'i 'çok dürüst olmayan bir kurum' olarak nitelendirdi.
- Trump, Collins'in Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin sorusuna saldırgan bir tutumla yanıt verdi ve bu konuyu 'geride bırakmaları' gerektiğini söyledi.
- Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde Trump'ın adı yüzlerce kez anılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında CNN muhabiri Kaitlan Collins'e sert sözlerle yüklendi ve medyaya yönelik gerilimi tırmandırdı. Bu sözler özellikle Collins'in Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin sorusu üzerine geldi.
"SENİ 10 YILDIR TANIYORUM, GÜLÜMSERKEN GÖRMEDİM"
Trump, Collins'in bir soru sormasının ardından "Sen en kötü muhabirsin. CNN senin gibi insanlar yüzünden izlenmiyor" ifadelerini kullandı ve kişisel saldırılarda bulundu. Başkan, Collins'in gülmediğini ima ederek, "Seni 10 yıldır tanıyorum ve hiç gülümserken görmedim… Çünkü doğruyu söylemiyorsun" dedi. Trump ayrıca CNN'i "çok dürüst olmayan bir kurum" olarak nitelendirerek kurumun bundan utanması gerektiğini savundu.
EPSTEİN DOSYASI SONRASI PANİKTE
Bu sözlerin arka planında, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin kamuoyuna açıklanması ve belgelerde Trump'ın da adıyla yüzlerce kez anılması yer alıyor. Collins, toplantıda özellikle Epstein mağdurlarının dosyaların ağır şekilde sansürlenmesinden duyduğu rahatsızlığı Trump'a sormuştu; Trump bu soruyu reddetti ve saldırgan bir tutum takındı.
"BU KONUYU GERİDE BIRAKMALIYIZ"
Collins, söz konusu soruyu sorarken içeriğin ciddiyeti nedeniyle gülmenin uygun olmadığını belirtti; Trump ise bu cevabı görmezden gelerek tepkisini sürdürdü. Başkan, eleştiriye karşılık ülkeden bu konuyu "geride bırakmalarını" istediğini söyledi.
Bu karşılaşma, Trump ile büyük medya kuruluşları arasındaki süregelen gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Trump döneminde ve sonrasında CNN ile Beyaz Saray arasındaki haber gündemi üzerinden sık sık sert diyaloglar yaşanıyor.