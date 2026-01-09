Trafikte mide bulandıran görüntü! Plakayı alıp harekete geçtiler
İstanbul Ataşehir'de bir sürücü trafikteyken uygunsuz davranışlarda bulundu. Kaldırımda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen şahıs plakası alınıp şikayet edilirken, akan trafikte gözden kayboldu.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde trafikte seyir halindeki bir sürücünün uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Olay, kaldırımda bulunan vatandaşların cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerle ortaya çıktı.
VATANDAŞLAR PLAKAYI ALIP ŞİKÂYET ETTİ
Görüntüleri kaydeden vatandaşların, sürücünün plakasını aldığı ve durumu yetkililere bildirerek şikâyette bulunduğu öğrenildi. Şahıs ise olayın ardından akan trafikte gözden kayboldu.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam