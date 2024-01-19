Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TS GS maçı hangi kanalda?

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Manisa FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi Merakla beklenen maçın yayınlanacağı tarih ve kanal araştırılmaktadır. Arama motorlarında TS GS maçının detayları sorgulatılıyor. Peki, Trabzonspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ve Galatasaray maçı, 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.