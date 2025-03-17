Tosun Paşa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tosun Paşa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tosun Paşa filmini izleyecek olanların merak ettiği Tosun Paşa konusu nedir, Tosun Paşa oyuncuları kimler ve Tosun Paşa özeti gibi konuları inceliyoruz.

TOSUN PAŞA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin olay örgüsü, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Mısır Eyaleti'nde geçmektedir. Tellioğulları ve Seferoğulları adlı iki meşhur aile, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girer. Vadinin kime ait olduğuna devlet görevlileri de karar veremezler. Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri de bunun üzerine, Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey'in kızı Leyla'yı (Müjde Ar) almak için kıyasıya bir mücadeleye girerler. Daver Bey (Mete Sezer), Leyla'yı Seferoğulları'na vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğlu ailesi, daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı (Kemal Sunal) Kahire'nin en hatırı sayılır ve en heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar.

TOSUN PAŞA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tosun Paşa, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, senaryosunu Yavuz Turgul'un kaleme aldığı ve yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği 1976 yapımıtüründeki komedi sinema filmidir.Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit ve Ayşen Gruda yer almaktadır.Filmin hikâyesi, Nâzım Hikmet'in 1939 yılında kaleme aldığı aynı adlı senaryosundan uyarlanmıştır. Film ayrıca Kartal Tibet'in yönetmenlik yaptığı ilk filmdir.

Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı "Tosun Paşa" karakteri, dönemin Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu Ahmed Tosun Paşa'dan esinlenilerek oluşturulmuştur.

Tellioğulları

• Kemal Sunal — Şaban (Sahte Tosun Paşa)

• Şener Şen — Lütfü

• Akil Öztuna — Akil

• Adile Naşit — Adile

• Ayşen Gruda — Zekiye

• Tuncay Gürel — Bekir (Küçük Enişte)

• Ergin Orbey — Vehbi

• Oya Aydonat — Emine

• Zihni Göktay — Ruhi

• Filiz Toprak — Fatma

• İhsan Bilsev — Mülayim

• Günfer Feray — Hatice

Seferoğulları

• Sıtkı Akçatepe — Sıtkı

• Cevdet Arıkan — Suphi

• Hikmet Gül — Rukiye

• Ata Saka — Kasım

• Ayten Erman — Mor elbiseli

• Akif Kilman — Akil'e sopayla vuran

• Nevin Güler — Sarı elbiseli

• Tevfik Şen — Mavi ceketli

• Suna Yıldızoğlu — Sarışın kız

• Sıdıka Duruer

Diğer karakterler

• Müjde Ar — Leyla

• Mete Sezer — Daver Bey

• Oktar Durukan — Hakiki Tosun Paşa

• Bilge Zobu — Merasim kumandanı

• Yasemin Esmergül — Dadı

• Hayri Esen — Defterdar Bey

• Celal Yonat — Çığırtkan

• Ali Demir — Tellioğulları'nın yanlışlıkla kaçırdığı kişi