Torun Center neden mühürlendi? Torun Center yıkılacak mı, kapatılacak mı?

İstanbul'un en değerli gökdelen projelerinden Torun Center, bazı katlarında iskan sonrası bağımsız bölüm duvarlarının kırılarak birleştirildiği gerekçesiyle Şişli Belediye zabıtası tarafından mühürlendi. Torun Center yıkılacak mı, kapatılacak mı? Torun Center neden mühürlendi?

TORUN CENTER NEDEN MÜHÜRLENDİ?

İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Center, projeye aykırı yapılaşma olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Belediye zabıtası tarafından dün (17 Ekim) düzenlenen mühürleme tutanağında, rezidanstaki D blokta yer alan çok sayıda daire adına "basit onarım izni" alınıp, daha sonra kapsam dışına çıkılarak, "kat betonlarının kesildiği" belirtildi.

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye tebliğ edilen tutanakta, binanın 8 ayrı katındaki çok sayıda dairenin, mimari proje dışına çıkılarak iç duvar ve betonlarının kesilerek birleştirildiği, yaklaşık 12 bin metrekarelik aykırı yapılaşma tespit edildiği ifade edildi.