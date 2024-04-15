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Tomb Raider filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Tomb Raider gerçekte kim, kim canlandırıyor? Tomb Raider hangi yıl yapımı?

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TOMB RAİDER FİLM KONUSU NEDİR?

Motorlu kuryelik yaparak kıt kanaat geçinen Lara, aslında çok büyük bir şirketler grubunun mirasçısıdır. Babasının ortadan kayboluşunun üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen onun ölmüş olabileceğini kabullenemeyen genç kız, mirası kabul etmemektedir. Başına gelen bazı olaylar sonucu mirası kabul etmeye karar verişiyle kendini, babasının bıraktığı bir bulmacanın içinde bulur. Lara, babasının bıraktığı ipuçları ile onu bulmak için yola çıkar fakat bu çok ama çok tehlikeli bir yolculuktur.

TOMB RAİDER OYUNCU KADROSU

Alicia Vikander .... Lara Croft

Maisy De Freitas .... 7 yaşındaki Lara

Emily Carey .... 14 yaşındaki Lara

Dominic West .... Lord Richard Croft. Lara'nın arkeolog babası.

Walton Goggins .... Richard Croft'un rakip arkeolog Mathias Vogel ve gölgeli bir örgüt olan Trinity üyesi.

Daniel Wu .... Lu Ren. Lara'nın babasını aramasına yardım eden gemi kaptanı rolünde.

Kristin Scott Thomas .... Richard Croft'un şirketi Croft Holdings'in ortağı Ana Miller.

Derek Jacobi .... Croft Holdings'in ortağı Bay Yaffe.

Nick Frost .... piyon dükkân sahibi Alan.

Jaime Winstone .... Alan'ın karısı Pamela

Hannah John-Kamen .... Lara'nın arkadaşı Sophie

TOMB RAİDER HANGİ YIL YAPIMI?

Tomb Raider Evan Daugherty ve Robertson-Dworet'in bir hikâyesinden, Geneva Robertson-Dworet ve Alastair Siddons'un senaryosunu yazdığı, Roar Uthaug'un yönettiği 2018 yılı yapımı aksiyon macera filmi. Bir Amerikan ve İngiliz ortak yapımı olan film, aynı isimli 2013 video oyununa dayanıyor. Crystal Dynamics'in devam filminin bazı unsurları ve Tomb Raider film serisinin yeniden başlatılmasıdır. Filmde Alicia Vikander, Lara Croft rolünde, babasının son bilinen varış noktasına tehlikeli bir yolculuğa çıkarak onun ortadan kayboluşunun gizemini çözmeyi çalışmaktadır. Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu ve Kristin Scott Thomas yardımcı rollerde yeralmaktadırlar.

Başlıca fotoğrafçılık Ocak-Haziran 2017 arasında yapıldı ve Warner Bros. Studios, İngiltere'de Hertfordshire'daki Leavesden ve Güney Afrika'da Cape Town'da yer aldı. Paramount Pictures tarafından dağıtılmayan ilk Tomb Raider filmi olarak, 14 Mart 2018'de İngiltere'de gösterime girdi ve 16 Mart 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Warner Bros. Pictures tarafından RealD 3D, IMAX 3D, IMAX ve 4DX olarak gösterime girdi.

Film, dünya çapında 275 milyon doların üzerinde hasılat yaptı ve hem aynı adlı 2001 filminden hem de 2003 devam filminden daha iyi performans gösterdi.

Tomb Raider eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı. Bir devam filminin Mart 2021'de gösterime girmesi planlanıyor.

Osman Demir
Osman Demir
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