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Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı?

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Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, 4 yıldır birlikte olduğu sevgili ise verdiği görüntülerin ardından Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Sorusu merak edildi ve araştırıldı. Peki, Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı?

Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Sorusu, gündeme gelen magazin olayları nedeniyle araştırılıyor ve merak ediliyor. Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş 4 yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor. Peki, Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı?

TOLGA SARITAŞ NİŞANLANDI MI?

Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk, 4 yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor. Yazın nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, sade bir törenle nişanlandı.

14 Şubat'ta ilk adımı atan Tolga Sarıtaş, sevgilisine evlilik teklifi etti. Sarıtaş teklifin ardından ailesiyle Mayruk'un ailesinin yaşadığı İzmir'e giderek önce isteme sonra da nişan töreni yaptı. Aile arasında sade bir organizasyonla nişanlanan çiftten Sarıtaş siyah takım elbise tercih ederken modacı Mayruk da beyaz dantelli ve transparan takım giydi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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