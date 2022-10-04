Tokat valisi kim? Tokat Valisi Numan Hatipoğlu kim?

Bir grup rütbeli askerin 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmaması gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından Tokat Valisi kim? Tokat Valisi Numan Hatipoğlu kimdir? Numan Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? Merak konusu oldu.

Tokat valisi kim? Bir grup rütbeli askerin 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmaması gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından Tokat Valisi kim? Tokat Valisi Numan Hatipoğlu kimdir? Numan Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? Merak konusu oldu. İşte detaylar...

TOKAT VALİSİ KİMDİR?

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'dur. Hatipoğlu, 1969 Ordu Korgan doğumludur.

İlk ve orta öğrenimini Korgan' da tamamlamıştır. 1990-1991 öğretim yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Nevşehir Kaymakam Adayı olarak memuriyete başladı.

1996 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını 'Yerel Yönetim Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Türkiye'nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi' tezi ile tamamlamıştır.

Kaymakamlık Kursu sonrası sırası ile aşağıdaki yerlerde çalıştı;

1- Gaziantep Yavuzeli (16/06/1997 - 31/08/1999)

2- Diyarbakır Çüngüş (10/09/1999 - 17/10/2001)

3- Adıyaman Gölbaşı (25/10/2001 - 28/09/2004)

4- Düzce Çilimli (04/10/2004 - 15/10/2005)

5- Denizli Acıpayam (18/10/2005 -15/08/2009)

6- Kütahya Tavşanlı (21/08/2009 - 11/12/2016)

7- Trabzon Ortahisar (12/12/2016 - 14/09/2018)

8- Kırklareli Vali Yardımcısı (28/09/2018 - 28/12/2018)

9- İstanbul Gaziosmanpaşa (28/12/2018 - 16/05/2022)

İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı iken 12.05.2022 tarihli ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Tokat Valiliğine atanmıştır.

Numan Hatipoğlu, Rehber Öğretmen olan Ayfer Hatipoğlu ile evli olup, Alperen ve İdris Eren isimli iki oğlu bulunmaktadır.