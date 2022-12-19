Tokat TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! TOKİ Tokat kura sonuçları belli oldu mu? E- Devlet Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. Arama motorlarında ise Tokat TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! TOKİ Tokat kura sonuçları belli oldu mu? Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi! araması yapılıyor.