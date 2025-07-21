2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih dönemi için hazırlıklara başlayacak. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki takvimine göre, tercihlerin sonuç açıklamasından yaklaşık bir hafta sonra (Ağustos başı) başlaması bekleniyor. Peki, Tıp kaç yıl, Tıp eğitim süresi 5 yıl mı 6 yıl mı?

TIP FAKÜLTESİ KAÇ YIL SÜRER? 5 YIL MI, 6 YIL MI?

Tıp fakültesi, Türkiye'de 6 yıllık bir lisans programıdır. Bu süreçte öğrenciler, teorik derslerden klinik uygulamalara kadar kapsamlı bir eğitim alır. Mezunlar, "Tıp Doktoru (MD)" unvanı kazanır.

TIP EĞİTİMİNDE DÖNEMLER VE DERSLER

1. Temel Tıp Bilimleri (1-3. Yıl):

Hücre ve Doku Biyolojisi

Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya

Mikrobiyoloji, Patoloji

2. Klinik Öncesi (4-5. Yıl):

Dahiliye ve Cerrahi Tıp Bilimleri

Kardiyovasküler, Sinir ve Solunum Sistemleri

Endokrinoloji ve Metabolizma

3. İntörn (6. Yıl):

Hastanelerde pratik stajlar (İç Hastalıkları, Pediatri, Acil Tıp vb.)

MEZUNİYET SONRASI

6 yıllık eğitimi tamamlayanlar, TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ile uzmanlık alanı seçebilir veya pratisyen hekim olarak çalışmaya başlayabilir.

Önemli Not: Yurtdışında bazı ülkelerde tıp eğitimi 5 yıl olsa da Türkiye'de süre 6 yıldır. Adayların tercih yaparken bu detayı dikkate alması gerekiyor.