Tıp kaç yıl, Tıp eğitim süresi 5 yıl mı 6 yıl mı?

Tıp kaç yıl, Tıp eğitim süresi 5 yıl mı 6 yıl mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adaylar, TYT puanıyla 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanlarıyla 4 yıllık lisans programlarını seçebilecek. Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden en fazla 24 tercih hakkı ile yapılacak. Tıp kaç yıl, Tıp eğitim süresi 5 yıl mı 6 yıl mı?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih dönemi için hazırlıklara başlayacak. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki takvimine göre, tercihlerin sonuç açıklamasından yaklaşık bir hafta sonra (Ağustos başı) başlaması bekleniyor. Peki, Tıp kaç yıl, Tıp eğitim süresi 5 yıl mı 6 yıl mı?

TIP FAKÜLTESİ KAÇ YIL SÜRER? 5 YIL MI, 6 YIL MI?

Tıp fakültesi, Türkiye'de 6 yıllık bir lisans programıdır. Bu süreçte öğrenciler, teorik derslerden klinik uygulamalara kadar kapsamlı bir eğitim alır. Mezunlar, "Tıp Doktoru (MD)" unvanı kazanır.

TIP EĞİTİMİNDE DÖNEMLER VE DERSLER

1. Temel Tıp Bilimleri (1-3. Yıl):

Hücre ve Doku Biyolojisi

Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya

Mikrobiyoloji, Patoloji

2. Klinik Öncesi (4-5. Yıl):

Dahiliye ve Cerrahi Tıp Bilimleri

Kardiyovasküler, Sinir ve Solunum Sistemleri

Endokrinoloji ve Metabolizma

3. İntörn (6. Yıl):

Hastanelerde pratik stajlar (İç Hastalıkları, Pediatri, Acil Tıp vb.)

MEZUNİYET SONRASI

6 yıllık eğitimi tamamlayanlar, TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) ile uzmanlık alanı seçebilir veya pratisyen hekim olarak çalışmaya başlayabilir.

Önemli Not: Yurtdışında bazı ülkelerde tıp eğitimi 5 yıl olsa da Türkiye'de süre 6 yıldır. Adayların tercih yaparken bu detayı dikkate alması gerekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail, Suriye'yi parçalamak istiyor

ABD'den tarihi itiraf! Netanyahu'nun Suriye emelini direkt söyledi
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı

Dün çıkan orman yangını komşu ile sıçradı
Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu

Yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum'u kızdıran olay! Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın

Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.