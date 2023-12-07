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TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen kimdir?

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Son zamanlarda birçok rezil görüntünün paylaşıldığı TikTok'un Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Tiktok kapatılacak mı? TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen kimdir

Son dönemlerde sosyal medya platformu TikTok'ta art arda rezil görüntüler paylaşılırken TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na katıldı. Gelen, "Bazen olaylara müdahale etmekte beklenilen hızı karşılayamayabiliyoruz. Şunu bilmenizi isterim ki amacımız; her zaman topluluğumuzun TikTok'ta güvenli bir deneyim yaşamasını sağlamasıdır" dedi. TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen kimdir

TİKTOK TÜRKİYE SÖZCÜSÜ EMİR GELEN KİMDİR

Emir Gelen, Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri mezunu olan Emir Gelen, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında tamamladı. Mezun olduktan sonra Avrupa Birliği Bakanlığı'nda çlışan Emir Gelen, APCO Worldwide, Trafi, Careem ve Amazon şirketlerinde tecrübe sahibi oldu.

Daha sonra Türkiye'yi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ziyaretçi liderlik programında temsil etti. Eylül 2021'de de TikTok Türkiye'de "Kamu Politikaları"ndan sorumlu yönetici oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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