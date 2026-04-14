TikTok Live ekonomisinde yeni model: Wega Media performans odaklı ajans yapısıyla öne çıkıyor

TikTok Live ekonomisinde öne çıkan Wega Media, performansa dayalı yeni ajans modeliyle dikkat çekiyor. Yayıncıları destekleyen ve gelir modeliyle fark yaratan ajans, sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.

Canlı yayın ekonomisinin hızla büyüdüğü TikTok Live ekosisteminde, ajans modelleri de önemli bir dönüşüm sürecine giriyor. Bu dönüşümün dikkat çeken örneklerinden biri olan Wega Media, yayıncı odaklı ve performans temelli yeni iş modeliyle sektörde farklılaşmayı hedefliyor.

Wega Media’nın yaklaşımı, geleneksel ajans anlayışının ötesine geçerek yalnızca yayın açtırmaya odaklanmıyor; yayıncı performansını ölçülebilir verilerle optimize etmeyi merkeze alıyor. Ajans, içerik üreticilerine sunduğu eğitim programları, yayın stratejileri ve veri analizi araçlarıyla büyümeyi sistematik ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda içerik planlaması, hedef kitle analizi ve yayın saat optimizasyonu gibi başlıklarda da aktif destek sağlanıyor.

AJANSIN GELİR MODELİ SEKTÖRDEKİ KLASİK YAPILARDAN AYRIŞIYOR

Ajansın gelir modeli de sektördeki klasik yapılardan ayrışıyor. Wega Media, yayıncılardan doğrudan pay almak yerine platform tarafından sunulan performans bazlı ödül mekanizmaları üzerinden gelir elde etmeyi hedeflediğini belirtiyor. Bu yaklaşım, yayıncı ile ajans arasındaki ilişkiyi daha dengeli ve uzun vadeli bir iş ortaklığına dönüştürmeyi amaçlıyor.

Yetkililere göre TikTok Live’da sürdürülebilir başarı; yalnızca yayın süresiyle değil, izleyici sadakati, içerik kalitesi, hediye dönüşüm oranları ve etkileşim stratejileri gibi çok katmanlı metriklerle şekilleniyor. Bu nedenle ajans, her yayıncı için ayrı KPI setleri belirleyerek kişiselleştirilmiş büyüme planları oluşturuyor ve performansı düzenli olarak analiz ediyor.

Dijital içerik üretiminin giderek profesyonelleştiği bu dönemde, veri odaklı ve performans temelli ajans modellerinin önemi artarken, Wega Media’nın geliştirdiği yapının Türkiye’deki TikTok Live ekosisteminde yeni bir standart oluşturması bekleniyor.

