THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi

Soğuk ve yağışlı ülkede etkisini arttırırken; gündelik yaşamda da aksamalar yaşanıyor. Çok sayıda kentte eğitime ara verilirken uçak seferlerine ilişkin de açıklama geldi.

ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54 seferini iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan Üstün,"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.