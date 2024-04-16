Threads hesabı kapanırsa Instagram da kapanır mı, ne olur?

Threads hesabı kapanırsa Instagram da kapanır mı? Meta, Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı nedeniyle Threads'ı 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak kapatacaklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Instagram hesabına bağlı olan Threads hesaplarının kapatılmasından Instagram hesabının etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Threads hesabı kapanırsa Instagram da kapanır mı, ne olur? İşte detaylar...

THREADS HESABI KAPANIRSA INSTAGRAM HESABI DA KAPANIR MI?

META tarafından yapılan yazılı açıklamada Threads hakkında alınan geçici kapatma kararı bildirilerek Facebook, Instagram, WhatsApp'ın bu karardan etkilenmeyeceği vurgulandı. Dolayısıyla Threads hesabı kapanırsa Instagram hesabı kapanmaz.

Şirket açıklamasında, "Threads, Türkiye'de bir düzenleme kararı nedeniyle artık kullanılamayacak. Türk Rekabet Kurumu'nun kararına göre, Threads 29 Nisan 2024'ten itibaren Türkiye'de kullanılamayacak. Threads profili devre dışı bırakılacak ancak bilgilerinizi indirip profilinizi herhangi bir zamanda silebileceksiniz. Threads topluluğunu değerli buluyor ve yakında geri dönmeyi umuyoruz." denildi.

THREADS NİYE KAPANIYOR?

Rekabet Kurumu, META hakkında başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı ve günlük 4,8 milyon lira ceza uygulanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

META'nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildiği bildirilmişti.