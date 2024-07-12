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The Witcher 4. sezon ne zaman çıkacak?

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Netflix'in The Witcher uyarlamasında Prenses Ciri'yi canlandıran Freya Allen, 4. sezonda karakterinin karanlık bir yola sapacağının sinyallerini verdi. Peki, The Witcher 4. sezon ne zaman?

The Witcher 4. sezon, Andrzej Sapkowski'nin kitap serisinden uyarlanmaya devam edecek. Liam Hemsworth'ün Geralt rolüne nasıl adapte olacağı merak konusu olurken, yeni sezonda kadroya katılan yeni isimler de dikkat çekiyor.Peki, The Witcher 4. sezon ne zaman?

THE WİTCHER 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Witcher 4. sezon, Andrzej Sapkowski'nin kitap serisinden uyarlanmaya devam edecek. Liam Hemsworth'ün Geralt rolüne nasıl adapte olacağı merak konusu olurken, yeni sezonda kadroya katılan yeni isimler de dikkat çekiyor. Laurence Fishburne, Sharlto Copley, James Purefoy ve Danny Woodburn gibi usta isimler, yeni sezonda farklı karakterlere hayat verecek. Netflix, henüz resmi bir yayın tarihi açıklamadı ancak The Witcher 4. sezonun 2025 yazında yayınlanması bekleniyor.

Halen yapım aşamasında olan 4. Sezon ise Rivialı Geralt rolünde karşımıza yeni bir ismi, Liam Hemsworth'ü getirecek. Geralt rolündeki Liam Hemsworth'e Anya Chalotra (Yennefer) ve Freya Allen'ın (Ciri) eşlik edeceği yeni sezonda bazı majör hikaye değişiklikleri de yaşanacak.

Osman Demir
Osman Demir
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