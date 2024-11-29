'The Godfather' filminin müziğini kullanarak Ercan Saatçi'nin sözlerini yazdığı ve Ufuk Yıldırım'ın da aranjörlüğünü yaptığı 'Bu Baba Başka Baba' ...

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "The Godfather" filminin müziğini kullanarak Ercan Saatçi'nin sözlerini yazdığı ve Ufuk Yıldırım'ın da aranjörlüğünü yaptığı "Bu Baba Başka Baba" adlı şarkının bestecisi MESAM kayıtlarında nasıl yer almaktadır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "The Godfather" filminin müziğini kullanarak Ercan Saatçi'nin sözlerini yazdığı ve Ufuk Yıldırım'ın da aranjörlüğünü yaptığı "Bu Baba Başka Baba" adlı şarkının bestecisi MESAM kayıtlarında nasıl yer almaktadır?

"THE GODFATHER" FİLMİNİN MÜZİĞİNİ KULLANARAK ERCAN SAATÇİ'NİN SÖZLERİNİ YAZDIĞI VE UFUK YILDIRIM'IN DA ARANJÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI "BU BABA BAŞKA BABA" ADLI ŞARKININ BESTECİSİ MESAM KAYITLARINDA NASIL YER ALMAKTADIR?

A: Müslüm Gürses

B: Don Kalliyone

C: Gatfadır

D: Ercan Saatçi

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