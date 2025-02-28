Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı

ABD ile Rusya arasında buzlar eriyor! Normalleşme yolunda dev adım
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil
BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez

İttifak ortağı Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

The Economist Mart 2025 kapağı! Te Economist Mart ayı kapağında ne anlatılıyor?

The Economist Mart 2025 kapağı! Te Economist Mart ayı kapağında ne anlatılıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Krallık merkezli The Economist dergisi, Mart 2025 sayısının kapağında dikkat çekici bir görsel ve başlıkla okuyucularının karşısına çıktı. Kapakta, "The Don's New World Order" (Don'un Yeni Dünya Düzeni) başlığıyla birlikte, dünya liderlerinin yer aldığı bir illüstrasyon bulunuyor. Peki, The Economist Mart ayı kapağında kimler var?

The Economist dergisinin Mart ayı kapağı merak konusu oldu. Kapakta, ön planda ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor. Arka planda ise sırasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunuyor. Peki, The Economist Mart ayı kapağı ne anlatıyor?

THE ECONOMIST MART KAPAĞINDA KİMLER VAR?

The Economist dergisi, Mart 2025 sayısının kapağında dünya liderlerinin yer aldığı dikkat çekici bir görsel kullanmıştır. Kapakta, ABD Başkanı Donald Trump ön planda olmak üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi liderler sıralanmıştır.

The Economist Mart 2025 kapağı! Te Economist Mart ayı kapağında ne anlatılıyor?

THE ECONOMIST MART AYI KAPAĞI NE ANLATIYOR?

Kapak, "The Don's New World Order" (Don'un Yeni Dünya Düzeni) başlığıyla sunulmuş ve Trump'ın küresel güç mücadelesindeki etkisine vurgu yapılmıştır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Sınır komşusundan Trump'a rest: Çok sert karşılık vereceğiz
img

ABD tüm dünyadan altın çekiyor! Sebebi ise çok ilginç
img

Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize'de belediye başkan yardımcısı ve CHP ilçe kadın kolları başkanına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısı ve kadın kolları başkanına silahlı saldırı
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Ünlü çift boşandı
Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
ABD tüm dünyadan altın çekiyor! 600 ton altını ülkeye taşıdılar

ABD tüm dünyadan altın çekiyor! Sebebi ise çok ilginç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.