The Economist Mart 2025 kapağı! Te Economist Mart ayı kapağında ne anlatılıyor?

The Economist dergisinin Mart ayı kapağı merak konusu oldu. Kapakta, ön planda ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor. Arka planda ise sırasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunuyor. Peki, The Economist Mart ayı kapağı ne anlatıyor?

THE ECONOMIST MART KAPAĞINDA KİMLER VAR?

The Economist dergisi, Mart 2025 sayısının kapağında dünya liderlerinin yer aldığı dikkat çekici bir görsel kullanmıştır. Kapakta, ABD Başkanı Donald Trump ön planda olmak üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi liderler sıralanmıştır.

THE ECONOMIST MART AYI KAPAĞI NE ANLATIYOR?

Kapak, "The Don's New World Order" (Don'un Yeni Dünya Düzeni) başlığıyla sunulmuş ve Trump'ın küresel güç mücadelesindeki etkisine vurgu yapılmıştır.