TESTOSTERON NEDİR? Erkeklik hormonu ne işe yarar?

Bilim insanları, testosteronun erkeklik hormonu olarak bilindiğini ve erkeklerde bir dizi biyolojik etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Testosteron, kas kütlesinin artması, kemik yoğunluğunun korunması ve cinsel fonksiyonların düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Uzmanlar, testosteron seviyelerinin sağlıklı bir yaşam için kritik olduğunu vurguluyor. TESTOSTERON NEDİR? Testosteron ne işe yarar?

TESTOSTERON NEDİR?

Testosteron, insan vücudunda bulunan ana erkek cinsiyet hormonudur. Özellikle erkeklerde testislerde, kadınlarda ise overlerde üretilir, ancak her iki cinsiyette de bulunur. Testosteron, erkeklerde cinsel gelişimden sorumlu ana hormondur ve erkek özelliklerinin gelişimini sağlar. Bu özellikler arasında erkek cinsiyet organlarının gelişimi, sesin derinleşmesi, kas kütlesinin artması ve vücut kıllarının büyümesi bulunur.

Ayrıca, testosteronun bir dizi biyolojik etkisi vardır. Bunlar arasında kemik yoğunluğunun artması, kırmızı kan hücrelerinin üretiminin artması, kas kütlesinin korunması ve kas gücünün artması yer alır. Testosteron ayrıca libidoyu (cinsel isteği) ve ruh halini etkileyebilir.

Kadınlarda da daha düşük seviyelerde bulunmasına rağmen, testosteronun kadınlarda da önemli rolü vardır. Örneğin, kemik sağlığını, cilt sağlığını ve cinsel isteği etkileyebilir.