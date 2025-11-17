Teşkilat Korkut öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat'ta bu kez merak konusu, dizinin popüler karakterlerinden Korkut oldu. 157. bölümde Ejder'in Korkut ve Hamdi için hazırladığı tuzağın ardından, Korkut'un akıbetinin ne olduğu izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanmaya başladı.

TEŞKİLAT'TA KORKUT'UN AKIBETİ NE?

TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Teşkilat, son bölümüyle yine izleyicilerin gündeminde yer aldı. Dizinin sevilen isimlerinden Korkut'un başına gelenler, yeni bölüm sonrası en çok konuşulan konu oldu. 157. bölümde Ejder'in Korkut ve Hamdi için hazırladığı ölümcül plan, özellikle Korkut'un kaderine dair soru işaretleri oluşturdu.

16 Kasım 2025 Pazar günü ekranlara gelen bölümdeki tuzak sahnesiyle birlikte Korkut'un yaşamını yitirip yitirmediği büyük merak uyandırdı. Şu an için karakterin akıbeti netlik kazanmış değil. Korkut'un hayatta olup olmadığı, ilerleyen bölümlerde kesinlik kazanacak.

TEŞKİLAT KORKUT / YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

5 Şubat 1982'de Siirt'te doğan Yunus Emre Yıldırımer, Arap kökenli bir Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Eğitim hayatının ilk, orta ve lise dönemini Diyarbakır'da geçiren oyuncu, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nde eğitim aldı ve buradan mezun oldu. Konservatuvar sürecinde Melisa Özge Yıldırımer ile evlilik yoluna adım attı.

Oyunculuk kariyerine 2007'de yayınlanan Hatırla Sevgili dizisiyle başlayan Yıldırımer; Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi birçok projede yer aldı. 2013'te vizyona giren Selam filminde Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırarak beyazperdede de başarılı bir performans sergiledi. Aynı zamanda tiyatroya devam eden oyuncu, Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda sahne aldı. 2013'te başlayan Fatih-Harbiye dizisinde Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ile başrolü paylaşarak Şinasi karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.