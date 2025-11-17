Haberler

Teşkilat Korkut öldü mü, diziden ayrılıyor mu?

Teşkilat Korkut öldü mü, diziden ayrılıyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT 1'in aksiyon ve gerilim dolu reyting şampiyonu dizisi Teşkilat'ta heyecan hız kesmeden devam ediyor. İzleyiciyi her bölümüyle ekrana bağlayan yapım, 157. bölümüyle yine gündemdeki yerini aldı ve dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat'ta bu kez merak konusu, dizinin popüler karakterlerinden Korkut oldu. 157. bölümde Ejder'in Korkut ve Hamdi için hazırladığı tuzağın ardından, Korkut'un akıbetinin ne olduğu izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanmaya başladı.

TEŞKİLAT'TA KORKUT'UN AKIBETİ NE?

TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Teşkilat, son bölümüyle yine izleyicilerin gündeminde yer aldı. Dizinin sevilen isimlerinden Korkut'un başına gelenler, yeni bölüm sonrası en çok konuşulan konu oldu. 157. bölümde Ejder'in Korkut ve Hamdi için hazırladığı ölümcül plan, özellikle Korkut'un kaderine dair soru işaretleri oluşturdu.

16 Kasım 2025 Pazar günü ekranlara gelen bölümdeki tuzak sahnesiyle birlikte Korkut'un yaşamını yitirip yitirmediği büyük merak uyandırdı. Şu an için karakterin akıbeti netlik kazanmış değil. Korkut'un hayatta olup olmadığı, ilerleyen bölümlerde kesinlik kazanacak.

TEŞKİLAT KORKUT / YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

5 Şubat 1982'de Siirt'te doğan Yunus Emre Yıldırımer, Arap kökenli bir Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Eğitim hayatının ilk, orta ve lise dönemini Diyarbakır'da geçiren oyuncu, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nde eğitim aldı ve buradan mezun oldu. Konservatuvar sürecinde Melisa Özge Yıldırımer ile evlilik yoluna adım attı.

Oyunculuk kariyerine 2007'de yayınlanan Hatırla Sevgili dizisiyle başlayan Yıldırımer; Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi birçok projede yer aldı. 2013'te vizyona giren Selam filminde Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırarak beyazperdede de başarılı bir performans sergiledi. Aynı zamanda tiyatroya devam eden oyuncu, Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda sahne aldı. 2013'te başlayan Fatih-Harbiye dizisinde Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ile başrolü paylaşarak Şinasi karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Milyonları ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur

İstanbul için kıyamet senaryosu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.