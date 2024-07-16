Tercih yapıp yerleşmeyince OBP puanı düşer mi? Tercih yapınca OBP puanı tekrar kullanılır mı?
Tercih yapan adaylar, yerleşemedikleri takdirde OBP puanlarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Bu konu, tercih sürecinde önemli bir soru olarak gündemde. Peki, tercih yapıp yerleşemeyen adayların OBP puanları düşer mi? Tercih yapınca OBP puanı tekrar kullanılır mı? OBP puanı hangi durumlarda düşer? sorularının cevapları haberin devamında…
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), adayların lise eğitimi boyunca aldığı derslerin notlarına dayalı olarak hesaplanır. İşte, Tercih yapıp yerleşemeyince OBP puanı düşer mi, OBP puanı hangi durumlarda düşer? OBP puanı hakkında detaylar…
TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE OBP PUANI DÜŞER Mİ?
Tercih edilen bir programa yerleşilememesi durumunda, adayın puanı etkilenmez. Ancak bir programa yerleşildiği takdirde, aday kayıt yapmasa bile puanı düşer.
OBP PUANI HANGİ DURUMLARDA DÜŞER?
OBP veya okul puanının düşeceği durumlar şunlardır:
- Açık öğretim veya normal örgün öğretimde tercih sonucu yerleştiğiniz halde gitmediğiniz durumlarda okul puanınız kesilir.
- Kazandığınız okulda yetenek sınavlarına girip kayıt hakkı elde ettiniz, ancak kaydı yapmadınız; bu durumda puan kaybı yaşarsınız.
- Herhangi bir programda (2 yıllık veya 4 yıllık) yerleştiğinizde puan kesintisi yaşanır.