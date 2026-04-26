Teknoloji yatırımları şirketleri büyütüyor mu?

Şirketler, büyüme ve verimlilik hedefleri doğrultusunda teknolojiye her zamankinden daha fazla yatırım yapıyor. Özellikle büyük veri, bulut çözümleri ve modern yazılım mimarileri, rekabet avantajı sağlamak için kritik araçlar arasında yer alıyor. Ancak yatırımların doğrudan büyümeye dönüşüp dönüşmediği tartışma konusu. RelevantBox LLC'nin CEO’su Yıldırım Adıgüzel, konuyla ilgili bilgiler paylaştı.

Yıldırım Adıgüzel, 20 yılı aşkın deneyimiyle teknoloji ve iş stratejisini birleştirmenin önemine dikkat çekiyor. Daha önce Shopney ve Hepsiemlak’ta CTO olarak da görev yapan Adıgüzel, “Sadece teknolojiye yatırım yapmak yetmiyor. Şirketlerin büyüme hedefleriyle teknoloji stratejisini hizalamaları gerekiyor. Modern tech stack’ler, big data ve scalable architecture’lar, doğru yönetildiğinde doğrudan verimliliğe ve büyümeye katkı sağlıyor” diyor.

BÜYÜK VERİ VE AGİLE KÜLTÜRÜ

Uzman, Agile geliştirme, TDD ve DevOps süreçlerinin şirket performansını artırmada kritik rol oynadığını belirtiyor. “Büyük veri, bulut çözümleri ve teknoloji odaklı süreçler, şirketlerin daha hızlı karar almasını ve operasyonel verimliliği artırmasını sağlıyor. Önemli olan bu yatırımların iş hedefleriyle entegre edilmesi” diyor.

Adıgüzel’in değerlendirmelerine göre, teknoloji yatırımları tek başına yeterli değil; ancak doğru strateji ve liderlik ile şirketleri bir adım öne taşıyabiliyor. RelevantBox LLC, danışmanlık ve uygulama alanındaki deneyimiyle bu entegrasyonu sağlamak isteyen şirketler için yol gösterici rol oynuyor. Yıldırım Adıgüzel, teknoloji ve iş stratejisini birleştiren liderliği sayesinde, şirketlerin sadece dijital araçlara yatırım yapmakla kalmayıp, bu yatırımların gerçek büyümeye dönüşmesini sağlayacak süreçleri hayata geçirmelerine de öncülük ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti

Trump'a suikast girişimi sırasında dikkatlerden kaçmayan görüntü
Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak

Saldırıdan dakikalar önce yapılan açıklama kafaları iyice karıştırdı
İngiltere ayakta! Polis bir kadının etek altı fotoğraflarını çeken bu sapığı arıyor

Bir ülke bu sapığı arıyor! Güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı

Genç öğretmenin başı büyük belada! İddialar mide bulandırıcı
Kazılan çukura düşen işçinin üzerine toprak çöktü

Facia kamerada! Çukura indi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak

Saldırıdan dakikalar önce yapılan açıklama kafaları iyice karıştırdı
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

Netanyahu'dan saldırı için ilk yorum
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü