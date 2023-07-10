Sosyal medyada içerikleriyle gündem olan Tekelci Ahmet abi hakkında çıkan haberlerin ardından Tekelci Ahmet abi öldü mü, neden öldü? Tekelci Ahmet abi kimdir? soruları tekrar gündeme geldi. Peki, Tekelci Ahmet abi öldü mü, neden öldü? Tekelci Ahmet abi kimdir?

Tekelci Ahmet abi öldü mü, neden öldü? Tekelci Ahmet abi kimdir? merak edilenler arasında yer alıyor. Sosyal medyada paylaştığı videoların ardından fenomen olan sevilen isim hakkında çıkan haberlerden sonra sevenleri Tekelci Ahmet abi öldü mü, neden öldü? Tekelci Ahmet abi kimdir? sorularını araştırdı.

TEKELCİ AHMET ABİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Eskişehir'de yaşayan ve kavga esnasında içki şişelerini fırlatmasıyla gündem olan Tekelci Ahmet hayatını kaybetti. Tekelci Ahmet'in bir süredir cilt kanseri tedavisi gördüğü iddia ediliyor.