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Teğmenler ihraç edildi mi? Teğmenler neden ihraç edildi?

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Milli Savunma Bakanlığı, "5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi" açıklamasında bulundu. Peki, Teğmenler ihraç edildi mi? Teğmenler neden ihraç edildi?

Milli Savunma Bakanlığı, 5 teğmene silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, disipline aykırı hiçbir eyleme ve duruma müsamaha gösterilmeyeceği bildirildi. Teğmenler ihraç edildi mi? Teğmenler neden ihraç edildi?

TEĞMENLER İHRAÇ EDİLDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir"

Teğmenler ihraç edildi mi? Teğmenler neden ihraç edildi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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