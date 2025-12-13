Haberler

TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Soruşturmada tutuklu sayısı 4'e çıktı.

  • TBMM'de staj yapan D.K. isimli öğrenci, 4 Aralık'ta Meclis lokantasında görevli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.
  • H.İ.G., 10 Aralık'ta gözaltına alındı ve Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.
  • Diğer 4 şüpheliden R.Ç. hakkında adli kontrol, D.U., R.S. ve İ.B. hakkında ise 'cinsel taciz' suçundan tutuklama kararı verildi.

TBMM'deki taciz iddialarına ilişkin soruşturma devam ediyor. TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, 4 Aralık'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurdu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öğrenci, Meclis lokantasında görevli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Başlatılan soruşturma kapsamında D.K.'nin Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alındı. Şüpheli H.İ.G. ise 10 Aralık'ta gözaltına alındı ve önceki gün sevk edildiği Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

TBMM Genel Sekreterliği tarafından gönderilen idari soruşturma evraklarının incelenmesi ile soruşturma derinleştirilirken, mağdur D.K.'nin ifadesinde yer alan ve idari soruşturma evraklarında benzer olayların mağduru oldukları anlaşılan diğer 3 mağdurun da Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanları alındı. Mağdurlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen diğer 4 şüpheli de dün gözaltına alındı.

KARAR VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; polisteki işlemlerinin ardından Ankara 7'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden R.Ç. hakkında adli kontrol, D.U., R.S. ve İ.B. hakkında ise 'cinsel taciz' suçundan tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNur Zo:

O suçu işleyenleri hadım edinki bir daha öyle şerefsiz türemesin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

