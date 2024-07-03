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Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlım Tatlım filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tatlım Tatlım filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tatlım Tatlım konusu, özeti ve Tatlım Tatlım oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tatlım Tatlım filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Tatlım Tatlım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tatlım Tatlım filmini izleyecek olanların merak ettiği Tatlım Tatlım konusu nedir, Tatlım Tatlım oyuncuları kimler ve Tatlım Tatlım özeti gibi konuları inceliyoruz.

TATLIM TATLIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tatlım Tatlım, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp Demet Akbağ ile başrolü paylaştığı ve senelerce kapalı gişe oynayan Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan,[2] Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği, başrollerini Aylin Kontente, Bülent Emrah Parlak, Büşra Pekin, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman, Gupse Özay, Serkan Keskin ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı, 2017 yapımı Türk romantik komedi filmidir.


TATLIM TATLIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 17 Mart 2017 (Türkiye)

Yönetmeni: Yılmaz Erdoğan

Senaryo: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular

Aylin Kontente

Bülent Emrah Parlak

Büşra Pekin

Çağlar Çorumlu

Fatih Artman

Gupse Özay

Serkan Keskin

Şebnem Bozoklu

Osman Demir
Osman Demir
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