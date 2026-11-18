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Taşlıçay Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ, köy programları kapsamında Yukarı Düzmeydan Köyü’nde bulunan Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Karakolda görevli jandarma personeliyle bir araya gelen Kaymakam Kılıç, bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. Personelle sohbet ederek görevlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Kılıç, jandarma teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki önemli rolüne dikkat çekti.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden, büyük bir özveri ve fedakârlıkla görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Kaymakam Kılıç, personele görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu