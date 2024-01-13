Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir?

Taşıyıcı 2 (özgün ad:Transporteur II,Le) 2005 yapımlı bir aksiyon filmi. Peki, Taşıyıcı 2 filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi nerede çekildi, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir?

TAŞIYICI 2 NE ZAMAN ÇIKTI?

Taşıyıcı 2 (özgün ad:Transporteur II,Le) 2005 yapımlı bir aksiyon filmi. Filmin yönetmeni Louis Letterier'dir ki, filmin önceki filminin yönetmeni Corey Yuen bu filmde sadece dövüş koreografı olarak yer almaktadır. Frank Martin rolünü Jason Statham'ın oynadığı film, ABD'de iyi bir ilgi görmüştür. Filmin yapımcısı ve senaristleri arasında yine Luc Besson ayrıca Mark Karmen var. Film taşıyıcı Frank Martin'in hikâyesinin kaldığı yerden devam etmesini konu almaktadır.

TAŞIYICI 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film Fransa dışında (birçok bölüm Fransa'da çekilmiştir) Miami, ABD'de çekilmiştir.

TAŞIYICI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Frank Martin taşıyıcılığı bırakmış, şimdi Miami de bir ailenin şoförlüğünü yapmaktadır. Ancak ailenin çocuğu kaçırılınca, Frank onu kaçıranlardan zannedilir. Frank kendisini temize çıkarmak ve Jack'i bulmak için uğraşır. Ancak onu kaçıran suçluların aklında hem Jack'in ailesinden fidye isterken, aynı zamanda başka bir şey de vardır.

TAŞIYICI 2 OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham : Frank Martin

Alessandro Gassman : Gianni

Amber Valletta : Audrey Billings

Kate Nauta : Lola

Matthew Modine : Jeff Billings

Jason Flemyng : Dimitri

Hunter Clary : Jack Billings