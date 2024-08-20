Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tarzan Rıfkı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tarzan Rıfkı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tarzan Rıfkı filmini izleyecek olanların merak ettiği Tarzan Rıfkı konusu nedir, Tarzan Rıfkı oyuncuları kimler ve Tarzan Rıfkı özeti gibi konuları inceliyoruz.

TARZAN RIFKI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tarzan Rıfkı, sevdiği kadın tarafından terk edilince ormana yerleşen bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Rıfkı, sakarlığı ile tanınmaktadır. Bir kahvecide çalışan Rıfkı, kalbini aynı mahallede yaşadığı Gül e kaptırır. Gül ile evlilik hayali kuran Rıfkı nın önünde büyük bir engel vardır. Gül, Rıfkı ile evlenmek için kendi evlerinde yaşamayı koşul olarak sunar. Rıfkı, bütçesine uygun bir ev arayıp bulamayınca, Gül tarafından terk edilir. Sevdiği kadın tarafından terk edilmesinin ardından mahalleden ayrılan Rıfkı, ormana yerleşir. Kendisini artık bir Tarzan olarak gören Rıfkı, gazeteye ilan vererek kendisine bir Jane bulmaya karar verir. Hayatının kadını ile buluşacağını sandığı sırada karşısında mafyanın adamlarını bulan Rıfkı, kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur.

• Yönetmen : Natuk Baytan

TARZAN RIFKI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı

• Suna Yıldızoğlu - Melahat (ses. Nevin Akkaya)

• Saadettin Erbil - Abdullah

• Asuman Arsan - Jane Melahat

• Dinçer Çekmez - Zeki

• Ece Berkant - Gül

• Yadigar Ejder - Bitirim Necati (ses.Timuçin Caymaz)

• Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü

• Adem Taşay - Abdullah'ın adamı

• Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat (ses. Erhan Abir)

• Coşkun Göğen - Abdullah'ın adamı

• Ekrem Dümer - Polis müdürü (ses. Ersin Sanver)

• Demiray Erül - Komiser Asım

• Zeki Sezer - Kerpeten Hüsnü'nün adamı

• Hakkı Kıvanç - Abdullah'ın adamı

• Hayri Caner - İskelet

• Baykal Kent - Şişko Ferhat (ses. Yaman Okay)

• Tuncer Sevi - Rıfkı'nın Arkadaşı Cemil (ses. Zekai Müftüoğlu)

• Celal Yonat - Celal (ses. Ayton Sert)

• Teoman Aksoy - Polis

• Ersun Kazançel - Rıfkı'nın Arkadaşı Ayhan

• Muzaffer Cıvan - Uşak

• Erol Şen - Polis Erol

• İbrahim Kurt - Abdullah'ın adamı

• Cihan Alp - Asi Genç

• Yusuf Çetin - Mehmet

• Salih Eskicioğlu - Abdullah'ın adamı

• Ekrem Gökkaya - Hacı Fışfış (ses. Sadettin Erbil)

• Nejat Gürçen - Emlakçı

• Zeki Alpan - Duraktaki Adam

• Fahri Aktürk - Pala Bıyık Rocky (ses. Erdal Özyağcılar)

• Kamer Sadık - Duraktaki adam

• İhsan Özenç - Ev sahibi

• Zehra Uçar - Ev sahibi