Tarkan Güler kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Tarkan Güler kaç yaşında, nereli?

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Bayrampaşa Belediye Başkan adayı ise Tarkan Güler oldu. Vatandaşlar, Tarkan Güler'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Tarkan Güler kimdir? Zafer Partisi Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Tarkan Güler kimdir? Zafer Partisi Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Tarkan Güler kaç yaşında, nereli?

TARKAN GÜLER KİMDİR?

1978 İstanbul Bayrampaşa'da doğmuştur.

Muğla Üniversitesi İktisat fakültesinde bitirmiştir.

2. Üniversiteyi Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk fakültesinde tamamlamıştır.

2008 yılından itibaren Mali Müşavir ve2020 yılından itibaren de Avukatlık yapmaktadır.

Yeni İnci İç Giyim San. Tic. A.Ş Genel Müdürlüğünü ve hukuk danışmanlığını sürdürmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.