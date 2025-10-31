Tarihte bugün ne oldu? 31 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

31 Ekim, siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan olaylarla öne çıkan, tarihe yön veren gelişmelerin yaşandığı anlamlı bir gündür. Bu özel tarihte meydana gelen önemli olayların detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

OLAYLAR

1924: Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in birinci yıl dönümünde "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir" açıklamasında bulundu.

1926: Türk besteci Mesut Cemil hayatını kaybetti.

1963: Lefter Küçükandonyadis, 50. kez millî formayı giydiği gün şeref madalyası ile ödüllendirildi.

1989: Turgut Özal, Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

1517?–?Martin Luther, protestan reformunun başlangıcı sayılan 95?Tezlerini Wittenberg'de kilise kapısına astı.

1864?–?Nevada, ABD'nin 36. eyaleti olarak resmî kabul edildi.

1961?–?Joseph Stalin'in naaşı Moskova'daki Lenin Mozolesi'nden çıkarıldı; Sovyet "destalinizasyon" sürecinin sembollerinden biri oldu.

1984?–?Indira Gandhi, Hindistan Başbakanı iken suikaste uğradı.

2011?–?Dünya nüfusunun yaklaşık 7?milyar olduğu tarih olarak kaydedildi.

DOĞUMLAR

1632?–?Johannes Vermeer, Hollandalı ünlü ressam.

1860?–?Juliette Gordon Low, Girl Scouts of the USA'nın kurucusu.

1961?–?Peter Jackson, Yeni Zelandalı yönetmen (örneğin Yüzüklerin Efendisi üçlemesi).

ÖLÜMLER