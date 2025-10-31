Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 31 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 31 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

31 Ekim tarihi, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda etkili olaylara sahne olmuş; tarihin akışında dönüm noktaları yaratmış özel bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 31 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

31 Ekim, siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan olaylarla öne çıkan, tarihe yön veren gelişmelerin yaşandığı anlamlı bir gündür. Bu özel tarihte meydana gelen önemli olayların detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

OLAYLAR

  • 1924: Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in birinci yıl dönümünde "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir" açıklamasında bulundu.
  • 1926: Türk besteci Mesut Cemil hayatını kaybetti.
  • 1963: Lefter Küçükandonyadis, 50. kez millî formayı giydiği gün şeref madalyası ile ödüllendirildi.
  • 1989: Turgut Özal, Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı olarak seçildi.
  • 1517?–?Martin Luther, protestan reformunun başlangıcı sayılan 95?Tezlerini Wittenberg'de kilise kapısına astı.
  • 1864?–?Nevada, ABD'nin 36. eyaleti olarak resmî kabul edildi.
  • 1961?–?Joseph Stalin'in naaşı Moskova'daki Lenin Mozolesi'nden çıkarıldı; Sovyet "destalinizasyon" sürecinin sembollerinden biri oldu.
  • 1984?–?Indira Gandhi, Hindistan Başbakanı iken suikaste uğradı.
  • 2011?–?Dünya nüfusunun yaklaşık 7?milyar olduğu tarih olarak kaydedildi.

Tarihte bugün ne oldu? 31 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1632?–?Johannes Vermeer, Hollandalı ünlü ressam.
  • 1860?–?Juliette Gordon Low, Girl Scouts of the USA'nın kurucusu.
  • 1961?–?Peter Jackson, Yeni Zelandalı yönetmen (örneğin Yüzüklerin Efendisi üçlemesi).

ÖLÜMLER

  • 1926?–?Harry Houdini, ünlü illüzyonist ve kaçış ustası hayata veda etti.
  • 1984?–?Indira?Gandhi suikast sonucu hayatını kaybetti.
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Benzine gece yarısı 1 lira 14 kuruşluk zam

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı okkalı bir zam geldi
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
KYK yurdunda kahreden ölüm! Ardında bıraktığı not intihar şüphesini artırıyor

KYK yurdunda kan donduran olay! Bıraktığı not o şüpheyi artırıyor
Türkiye'de gol makinesi olan Kabongo Kasongo toprak sahaya kadar düştü

Türkiye'de gol makinesiydi! Toprak sahaya kadar düştü
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.