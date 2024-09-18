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Tarihsel bilgi ne demek? Tarihsel bilgi anlamı nedir?

Tarihsel bilgi ne demek? Tarihsel bilgi anlamı nedir?
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Tarih, geçmiş zamanın incelenmesi bilimidir. "Tarih", geçmişte yaşanan olayların incelenmesinin yanı sıra, bu olaylarla ilgili bilgilerin keşfi, toplanması, organizasyonu, sunumu ve yorumlanması ile ilgilenen disiplindir. Peki, Tarihsel bilgi ne demek? Tarihsel bilgi anlamı nedir?

İnsan veya insan dışı farkı gözetmeksizin, yer ve zaman aralığının kestirildiği bir geçmiş zaman diliminde, sebep-sonuç ilişkisi kurup, yazılı veya yazısız belge ve bulgular eşliğinde bilgiler toplayan bir akademik disiplin olan tarih, herhangi bir bilim kümesine dahil edilmez; çünkü tarih, her alanın geçmişini inceleyebilecek kadar geniş bir disiplindir.Tarihsel bilgi ne demek?Tarihsel bilgi anlamı nedir?

TARİH NEDİR?

Tarih, geçmiş zamanın incelenmesi bilimidir. "Tarih", geçmişte yaşanan olayların incelenmesinin yanı sıra, bu olaylarla ilgili bilgilerin keşfi, toplanması, organizasyonu, sunumu ve yorumlanması ile ilgilenen disiplindir.

İnsan veya insan dışı farkı gözetmeksizin, yer ve zaman aralığının kestirildiği bir geçmiş zaman diliminde, sebep-sonuç ilişkisi kurup, yazılı veya yazısız belge ve bulgular eşliğinde bilgiler toplayan bir akademik disiplin olan tarih, herhangi bir bilim kümesine dahil edilmez; çünkü tarih, her alanın geçmişini inceleyebilecek kadar geniş bir disiplindir. Örneğin, antik çağlardan günümüze bilimin ve bilimsel bilginin evrimini ve gelişimini incelemek isteyen kişi "bilim tarihi"ne, insanlığın dinî duygularını, düşüncelerini ve yeryüzündeki dinleri benzer ve farklı yönleri ile karşılaştırmalı olarak incelemek isteyen kişi "dinler tarihi"ne, insanlık tarihi boyunca süregelen ve savaş olarak adlandırabileceğimiz silahlı olayları ve bunların toplumlar, kültürler ve ekonomiler üzerindeki etkisini araştırmak isteyen kişi ise "askerî tarih"e başvurur.

TARİHSEL BİLGİ NE DEMEK?

Tarihsel bilgi: "Tarihsel bilgi," geçmişte yaşanmış olaylar, kişiler ve toplumlarla ilgili edinilen bilgilerdir. Bu bilgiler, tarih boyunca meydana gelen gelişmeleri, değişimleri ve etkileri anlamak için kullanılır. Geçmişin kayıtları ve belgeleri aracılığıyla elde edilen bu bilgiler, tarih araştırmalarında kullanılır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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