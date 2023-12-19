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Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi!

19 Aralık 2023 09:29 Güncelleme: 09:32 Abone Ol

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer oldu. Halk Tv konuğu Taner Demirer kimdir ve Taner Demirer kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Taner Demirer kimdir? Taner Demirer kaç yaşında, nereli?