Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olay, kiracıların karşılaşabileceği hukuki karmaşaları bir kez daha gözler önüne serdi. Bir baba, oğlunun üzerine kayıtlı olan daireyi izinsiz şekilde kiraya verdi. Evi kiralayan kadın, kirayı babaya ödedi ancak gerçek ev sahibi olan oğul bu durumdan haberdar olmadığını öne sürdü.

BABADAN KİRAYI ALAMAYINCA...

Ancak babasından kira alamadığını iddia eden oğul, evde oturan kadını gece yarısı eşyalarıyla birlikte evden çıkardı. Hazırlıksız yakalanan kadın sokakta kalırken, çevredeki vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.