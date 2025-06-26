Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı

Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı
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Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı
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Esenyurt'ta bir baba, oğlunun üzerine kayıtlı evi izinsiz şekilde kiraya verdi. Kiracı kadın kirayı babaya ödedi, ancak asıl ev sahibi olan oğul, babasından kira alamadığı gerekçesiyle kadını gece yarısı eşyalarıyla birlikte evden çıkardı.

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olay, kiracıların karşılaşabileceği hukuki karmaşaları bir kez daha gözler önüne serdi. Bir baba, oğlunun üzerine kayıtlı olan daireyi izinsiz şekilde kiraya verdi. Evi kiralayan kadın, kirayı babaya ödedi ancak gerçek ev sahibi olan oğul bu durumdan haberdar olmadığını öne sürdü.

BABADAN KİRAYI ALAMAYINCA...

Ancak babasından kira alamadığını iddia eden oğul, evde oturan kadını gece yarısı eşyalarıyla birlikte evden çıkardı. Hazırlıksız yakalanan kadın sokakta kalırken, çevredeki vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Para sonradan da olsa çalışılıp kazanılır da vicdan öyle değil sonradan da nasip olmuyor Devletin bu baba oğulu bir müddet cezaevinde ağırlaması lazım ki bu ablanın halini anlamaları ve başkasına aynı şeyi yapmamaları için

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