Talha Köse kimdir? Sorusu, Milli İstihbarat Akademisi'nin başına Talha Köse'nin atanması ile birlikte gündemde yer aldı. MİT'in kuruluşunun 75. yıldönümüne özel yaptığı konuşmada Milli İstihbarat Akademisi'nin kurulduğunu açıkladı. Akademi Başkanı ise Prof. Dr. Talha Köse oldu. Bu nedenle Prof. Dr. Talha Köse hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Talha Köse kimdir? Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse hayatı ve biyografisi!

TALHA KÖSE KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmasının ardından Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından yüksek lisans derecesi alan, ABD'deki George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü Enstitüsünde doktorasını tamamlayan Köse, George Mason Üniversitesi, Maastricht Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.

İstanbul Şehir Üniversitesi ile İbn Haldun Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde görev alan, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlıklarını yapar Köse, SETA'da Toplum Masası Direktörlüğü ve Brüksel Masası Direktörlüğü görevlerini yürüttü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev alan Köse, uluslararası ilişkiler, çatışma çözümleri, barış inşası, Türk siyaseti, etnik ve mezhepsel kimlikler ve radikalleşme gibi konularda çalışmalar yürütüyor.