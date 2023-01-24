Taçsız Prenses full HD bölüm izle! Taçsız Prenses 3. bölüm tek parça izle! Taçsız Prenses son bölüm neler oldu?

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TAÇSIZ PRENSES SON BÖLÜM NELER OLDU?

Dayısı Şahin'in yanında yaşamaya başlayan Masal, sevgisiz yengesi Zehra ve fesat kuzeni Hilal'in işkence ve oklarına göğüs germeye çalışır. Ama bu hiç de kolay olmayacaktır çünkü Masal dayısının ailesinde bir canavar gizlendiğine emindir. Diğer taraftan ilişkileri daha başlamadan çıkmaza giren Evgin ve Yağmur beklenmedik bir barışma fırsatı bulurlar. İştar, Yağmur'u kontrol etmek için Neşe'yi acımasızca sıkıştırır. Ve sonunda Şahin'in evinde gizlenen canavar hiç beklenmedik biri çıkacaktır.

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TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI

İsmail Hacıoğlu

Sümeyye Aydoğan

Tolga Tekin

Elif Kurtaran

Seda Akman

Mustafa Kırantepe

Feride Çetin

Merve Bulut

Merve Şen

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TAÇSIZ PRENSES DİZİSİ KONUSU NE?

Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin'in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. Masal'ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal'ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

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