Tabii ücretli mi 2024? Sorusu, TRT Tabii'nin yayın hayatına başlaması ile birlikte uygulamayı kullanmak isteyen kişilerin araştırmakta olduğu sorular arasında üst sıralarda yer alıyor. TRT Tabii platformunu tabii.com veya "tabii.tabii.com/tr" adreslerinden ulaşılabilmekte olan dijital bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Tabii ücretli mi 2024? TRT Tabii uygulaması ücretsiz mi, kaç TL?

TABİİ ÜCRETLİ Mİ 2024?

Tabii'nin ücretsiz olacağı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından doğrulandı. Daha sonrasında kullanıcıların kullanımına sunulmakta olan tabii.com ve tabii Uygulaması ücretsiz olarak kullanıma açıldı. Buna göre TRT Tabii uygulaması ücretsiz bir şekilde hizmet vermektedir.

TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?

TABİİ uygulaması TRT bünyesinde yeni bir platformdur. TABİİ uygulamasına üye olmak için https://www.tabii.com/register adresine girerek üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

TABİİ UYGULAMASINDA HANGİ DİZİLER VAR?

TABİİ uygulamasına üye olarak dizi ve filmlere erişim sağlanıyor. TABİİ uygulamasına https://www.tabii.com/register adresinden üyelik gerçekleştiriyor.