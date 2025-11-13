Şuursuz Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Şuursuz Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şuursuz Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği Şuursuz Aşk konusu nedir, Şuursuz Aşk oyuncuları kimler ve Şuursuz Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞUURSUZ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Yusuf'un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bihaber oldukları aşk duygusu ile tanışır. Bu durum onların yeniden doğumuna sebep olacaktır.

ŞUURSUZ AŞK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

İsmail Hacıoğlu (Yusuf)

Ebru Şahin (Menekşe)

Tuncer Salman (Dündar)

Ruhi Sarı (Müfit)

Erdal Ayna (Memduh)

Seher Terzi (Halime)

Ali Buhara Mete (Nihat)

Emir Benderlioğlu (İşkenceci Polis)

Ayşegül Günay (Refiye)

Volga Sorgu Tekinoğlu (Rıza)

Emir Çiçek (İsam)

Burcu Kara (Sezen)

Ayşen Batıgün (Mine)

Demet Oran (İkinci Doktor)

Çağlar Ozan Aksu (Berber)

Cansu Fırıncı (Süslü)