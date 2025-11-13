Haberler

Şuursuz Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Şuursuz Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şuursuz Aşk filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şuursuz Aşk konusu, özeti ve Şuursuz Aşk oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şuursuz Aşk filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Şuursuz Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şuursuz Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği Şuursuz Aşk konusu nedir, Şuursuz Aşk oyuncuları kimler ve Şuursuz Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞUURSUZ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Yusuf'un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bihaber oldukları aşk duygusu ile tanışır. Bu durum onların yeniden doğumuna sebep olacaktır.

ŞUURSUZ AŞK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

İsmail Hacıoğlu (Yusuf)

Ebru Şahin (Menekşe)

Tuncer Salman (Dündar)

Ruhi Sarı (Müfit)

Erdal Ayna (Memduh)

Seher Terzi (Halime)

Ali Buhara Mete (Nihat)

Emir Benderlioğlu (İşkenceci Polis)

Ayşegül Günay (Refiye)

Volga Sorgu Tekinoğlu (Rıza)

Emir Çiçek (İsam)

Burcu Kara (Sezen)

Ayşen Batıgün (Mine)

Demet Oran (İkinci Doktor)

Çağlar Ozan Aksu (Berber)

Cansu Fırıncı (Süslü)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuz ile ilgili kahreden detay! Meğer aylar önce....
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTansu Umay:

Kripto para ticaretiyle uğraşıyordum ve kendi başıma çözmeye çalışırken para kaybediyordum. Analist Nelson FY'yi takip etmeye başladığımda her şey değişti. Stratejileri ve rehberliği sayesinde kısa sürede 408.000 dolardan fazla para kazanmama yardımcı oldu. Eğer yatırım konusunda ciddiyseniz, ona Telegram'daki "Nildatrading" hesabından ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit Emre Altıok'un babası: Şehit babası oldum ne mutlu bana

Şehit babasından kahreden paylaşım! Sözleri yürekleri dağladı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Şehit Emre Altıok'un babası: Şehit babası oldum ne mutlu bana

Şehit babasından kahreden paylaşım! Sözleri yürekleri dağladı
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Sörloth ve Haaland'ın ortaklığı: Rakiplerine acımadılar

Sörloth ve Haaland'ın muhteşem ortaklığı: Rakiplerine acımadılar
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.