Haberler

Survivor'a veda eden Serhan takım arkadaşını hedef aldı: Duruş sergileyemedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Survivor’a veda eden Serhan Onat, yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Performansına dair iddialı sözler kullanan Onat, mavi takımdan arkadaşı Engincan Tura için “Duruş sergileyemedi” diyerek gündem yarattı.

Survivor’da erkek eleme haftasında elenen Serhan Onat, yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla konuşulmaya başladı. Performans sisteminden yarışmacı ilişkilerine kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullanan Onat, perde arkasına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“PERFORMANS DEĞİL, KULİS ÖN PLANDA”

Karşı takımın kendisini alıp almamasıyla ilgili soruya yanıt veren Serhan Onat, “Bence almamalıydı. Zaten ben de çok istemiyordum. En çok şaşırdığım şey insanların performansa değil kapalı kapılar ardındaki sohbetlere odaklanması” diyerek yarışmadaki dengelere dikkat çekti.

“BENDEN DAHA KÖTÜ PERFORMANSI OLAN ÇOK KİŞİ VAR”

Kendi performansını da değerlendiren Onat, iddialı sözler kullandı. “Benden daha kötü performansı olan çok insan var. Bu istatistiklerde de açık. Performans olarak hiçbir sorunum yoktu, hatta son 6-8’e kalacak seviyedeydim” diyen yarışmacı, mental olarak tükendiğini de itiraf etti.

FİNAL TAHMİNİ YAPTI

Finale kalmasını beklediği isimleri de açıklayan Serhan Onat, erkeklerde Nobre ve Ramazan’ı işaret ederken, kadınlarda ise Sude, Deniz, Nagihan ve Nefise arasında bir yarış olacağını söyledi. Nobre için ise “Sonuna kadar hak ediyor” yorumunda bulundu.

ENGİNCAN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmadan kırgın ayrılıp ayrılmadığı sorusuna da yanıt veren Onat, Engincan ile yaşadığı duruma değindi. “Kırgınım diyemem ama düzgün bir duruş sergileyemedi” diyen yarışmacının sözleri dikkat çekti.

Musa Can Çayan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

