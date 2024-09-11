Survivor Sude ile Mert evleniyor mu? Sude Burcu ve Mert Öcal'ın düğünü ne zaman?

Sude Burcu ve Mert Öcal'ın düğünü ne zaman? Survivor Sude ve Mert Öcal'ın evleneceği haberi gündemde. Çiftin düğün tarihi merakla beklenirken, evlilik hazırlıkları sevenleri tarafından araştırılıyor. Survivor Sude ve Mert ne zaman evleniyor? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR SUDE İLE MERT ÖCAL EVLENİYOR MU?

2 sene önce aile arasında yapılan bir törene nişanlanan çift, dün akşam bir markanın davetinde kamera karşısına geçti. Magazin Burada'ya yaptıkları açıklamadan hazırlıklara devam ettiklerini ve çok heyecanlı olduklarını belirten ikiliden Mert Öcal, "Sude'nin davul ve zurnayla işi yok, her konuda anlayışlı. Benim de öyle, o kadar gürültü patırtı yapıp komşuları rahatsız etmeye gerek yok. Direkt düğüne giderek eğleneceğiz. Zaten herkes düğüne geleceği için konvoy için falan milleti yormaya gerek yok. 29 Eylül'de evleneceğiz. Benim doğum günüm. 2 sene önce doğum günümde Sude'ye evlilik teklifi etmiştim" dedi.