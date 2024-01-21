Survivor Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok? Survivor Seda için kim, hangi oyu verdi?

Survivor Seda elendi mi? Sorusu, yarışmacılar arasında Seda'yı göremeyen izleyiciler tarafından araştırılmakta. 1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten ilk fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği fragmanda yaşananlar dikkatleri çekti. Peki, Survivor Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok? Survivor Seda için kim, hangi oyu verdi?

SURVİVOR SEDA ELENDİ Mİ?

Eleme düellosunda yarışacak 4 yarışmacı adadan gitmemek için mücadele ettiler. Parkurun galibi adada kalmaya devam ederken elenen ise yarışmaya veda etti. Survivor'da elenen isim SEDA oldu.

SURVİVOR SEDA EVLİ Mİ?

2003 yılında Yasin Ocak ile evlenen Seda Ocak'ın bu birliktelikten iki çocuğu bulunmaktadır. Buna göre Survivor Seda Yasin Ocak ile evlidir. 17 Ağustos 1985 tarihinde doğan Seda Ocak, Bursa Kız Lisesi'ni tamamladıktan sonra anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimi eğitimlerini tamamlamıştır. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, 10 yaşında atlet olarak başladığı spor kariyerinde milli takımda Balkan Şampiyonu olmuş ancak daha sonra spora veda etmiştir. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaparak kendini geliştiren Seda Ocak, zorlu parkur mücadelelerinde gözünün kara olmasının avantaj sağlayacağını ve hırsına güvendiğini ifade etmiştir. Evli ve 2 çocuk annesi olan Seda Ocak, Survivor deneyimiyle izleyicilerin dikkatini çekmiş ve gönüllüler takımında gösterdiği performansla hatırlanmıştır.